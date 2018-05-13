Galatasaray Adası'nın son hali havadan görüntülendi

İBB zabıta ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Adası’ndaki imara aykırı yapıları yıkmıştı. Metruk şekilde kalan Ada'nın son durumu havadan görüntülendi.

Ada'daki havuzun rengi kirlilikten yeşile dönerken, duvarların ve diğer birçok kısmın yıkık olduğu görüldü.

Galatasaray Spor Kulübü bayrağı le Türk bayrağının dalgalandığı Ada'da, spor kulübünün lagosu sağlam bir şekilde duruyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs’ta yeniden aday olduğu genel kurul öncesinde projelerini açıklamıştı. 3 ayda 11 milyon lira faaliyet karına ulaştıklarını söyleyen Cengiz, “Galatasaray Adası’nı satmayız, sattırmayız” demişti.

Kaynak: İHA