Galata Kulesi'nden tarihi atlayış

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi'nden serbest atlayış olarak bilinen 'base jump' atlayışı yaptı.

Koçak atlayışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

"Hezarfen'e selam olsun"

Atlayışından sonra açıklama yapan Koçak, "Hezarfen'e selam olsun. Bu hayatımın en önemli atlayışıydı. Bu yedi aşamalı bir iş. Bu birincisiydi. Hezarfen gibi Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğim. Bu galata Kulesi'nden 385 yıl sonra yapılan ilk atlayış oldu. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye'de havacılık sporu gelişir." dedi.

1632 yılındaki ilk atlayış

Hezarfen Ahmed Çelebi, 1632 yılında, lodos rüzgarının olduğu bir havada, yapay kuş kanatlarına benzer bir aracı kendisine takarak, Galata Kulesi’nden boşluğa kendini bırakmıştır. Bu şekilde uçarak, İstanbul Boğazı’nı da geçmek suretiyle Üsküdar’daki Doğancılar'a indi. Hezarfen bu yönüyle, Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden birisi olmuştur.