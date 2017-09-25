Gala Gölü uzun gagalı misafirlerini ağırlıyor

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü, pelikanları ağırlamaya başladı.

Koruma altında bulunan ve kışı Türkiye'de geçirecek tepeli pelikanlar, Gala Gölü'ne inmeye devam ediyor.

Güneydoğu Avrupa'da yayılış gösteren, kafasındaki tüyler nedeniyle tepeli olarak anılan pelikanların koloni halinde Gala Gölü'ne gelişleri sürüyor.

Gala Gölü'nün ortasındaki adalara konan yüzlerce tepeli pelikan kışı burada geçirecek. Yılan balığı, sazan ve turna gibi balık çeşitlerini de barındıran göl, pelikanlar için güvenli bir ortam sağlıyor.

Gala Gölü

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Meriç deltası sulak alanını da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'nda geçen yıl gerçekleştirilen sayımda 44 bin 236 kuş tespit edildi.

Kış ortası kuş sayımında Gala Gölü Milli Parkı’nda, 6 bin 135 ile en çok Sakarmeke, ikinci olarak 4 bin 400 ile kuğu ve üçüncü olarak 3 bin 110 ile flamingonun barındığı görüldü. Milli Park alanı içerisinde şimdiye kadar tespit edilen toplam 195 kuş türünün yerli, kış göçmeni ve yaz göçmeni kuşlar olduğu belirlendi.