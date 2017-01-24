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Gaffar Okkan ölüm yıl dönümünde anıldı

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'daki mezarı başında ve Diyarbakır'da düzenlenen törenlerle anıldı.

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Gaffar Okkan ölüm yıl dönümünde anıldı

Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, şehit edilişinin 16'ncı yıldönümünde memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Gaffar Okkan, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen saldırıda beraberindeki 5 polisle birlikte şehit oldu.

Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde, mezarı başında anıldı.

Okkan ile birlikte tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Gaffar Okkan'ın mezar taşına başarılarına destek verdiği Diyarbakırspor'un atkısı bırakıldı.

Anma törenine şehit emniyet müdürünün ailesi, yakınları ve meslektaşlarıyla birlikte çok sayıda hemşehrisi katıldı. 
 

Etiketler: gaffar okkan, anma töreni, ölüm yıl dönümü, sakarya
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