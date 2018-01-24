Gaffar Okkan, Diyarbakır ve Sakarya'da anıldı

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 17'nci. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesi ve Diyarbakır'da anıldı.

Uzun yıllar geçmesine rağmen, Diyarbakır halkı Gaffar Okkan'ı unutmadı. Anma programına Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, meslektaşları ve Diyarbakırlılar katıldı.

Şehitler için yaptırılan anıta karanfiller bırakıldı.

Sakrya'da anma töreni düzenlendi

Okkan için Sakarya'da da anma töreni düzenlendi.

Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başındaki törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, yakınları ile Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Okkan ile çalışma fırsatı bulamadıklarını ancak gerçekleştirdiği uygulamaların tüm Türkiye'de örnek teşkil ettiğini belirtti.



TRT Haber/AA