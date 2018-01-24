  • 24 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 4.641
  • BIST 118972.75
    ALTIN 163.17
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gaffar Okkan, Diyarbakır ve Sakarya'da anıldı

Gaffar Okkan, Diyarbakır ve Sakarya'da anıldı

24 Ocak 2001'de pusuya düşürülerek Şehit Edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memuru Diyarbakır'da anıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaffar Okkan, Diyarbakır ve Sakaryada anıldı

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 17'nci. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesi ve Diyarbakır'da anıldı.

Uzun yıllar geçmesine rağmen, Diyarbakır halkı Gaffar Okkan'ı unutmadı. Anma programına Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, meslektaşları ve Diyarbakırlılar katıldı.

Şehitler için yaptırılan anıta karanfiller bırakıldı.

Sakrya'da anma töreni düzenlendi

Okkan için Sakarya'da da anma töreni düzenlendi.

Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başındaki törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, yakınları ile Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Okkan ile çalışma fırsatı bulamadıklarını ancak gerçekleştirdiği uygulamaların tüm Türkiye'de örnek teşkil ettiğini belirtti.
 
TRT Haber/AA

Etiketler: gaffar okkan, Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER