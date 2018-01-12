"Futbolda şike kumpası" davasında 5 sanık hakim karşısında

Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan binadaki salonda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla farklı illerden 5 sanık da duruşmaya bağlandı.

Duruşma, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Dumanlı ve Karaca hakkında 85 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

20'si tutuklu 108 sanık yargılanıyor

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyor.

Davanın önceki duruşmalarında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve infazı gerçekleşen sanıklar ile başka bir dosyanın bu dava dosyasıyla birleşmesi sonucu, davada tutuklu sanık sayısı 20'ye yükselmişti.

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanık yargılanıyor.

Kaynak: AA