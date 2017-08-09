"Futbolda şike kumpası" davasında 13. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, aralarında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu bir kısmı başka suçtan olmak üzere 15 tutuklu sanık ile 7 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve "Futbolda şike" soruşturmasının yürütüldüğü dönemde İstanbul Organize Şube Müdürlüğünde görevli olan 4 eski polis memuruyla ilgili dosyanın birleştirme talebi ile gelen evraklar okundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, söz konusu sanıklardan Ahmet Seçkin ve İbrahim Gündüz'le ilgili hazırlanan ve bu dosya ile birleştirilmesine karar verilen iddianamelerdeki suçlamaları hatırlatarak, bu sanıkların savunmalarının alınmasına geçti.

Duruşma, sanık Ahmet Seçkin'in savunmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık Fetullah Gülen'in, 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı’nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan’ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, ?avukat Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyor.

