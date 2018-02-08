Futbolda şike davasını onayan hakimden "baş ağrısı" savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı "futbolda şike davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı'nın yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı savunma yaptı.

Örgütün yöneticisi konumunda

Duruşmada, Yargıtay Savcısı Mutahhar Keleşoğlu tarafından sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

İddianamede, sanığın mesleğe girişten itibaren örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde talimatla Yargıtay üyeliğine seçildiği, Yargıtay yapılanması içinde örgütten gelen talimatları diğer mensuplara ilettiği, himmet topladığı, Bank Asya'nın kurtarılması talimatı üzerine bankaya para yatırılması işlerini organize ettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca sanığın örgütün Yargıtay yapılanması içinde aktif çalıştığı, emir ve talimat verdiği, şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespitleri yer aldı. Kundakçı'nın böylelikle örgütün hiyerarşik yapısı içinde disiplinle hareket ettiği ve örgütün yöneticisi konumunda olduğu kaydedildi.

Baş ağrısı savunması

Savunma için söz verilen Kundakçı, cezaevinde yoğun baş ağrısı şikayeti yaşadığını, bu nedenle esasa ilişkin savunma hazırlayamadığını, usule yönelik itirazlarını dile getireceğini belirtti.

Soruşturma ve kovuşturmanın usule uygun yürütülmediğini ileri süren Kundakçı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma yapma yetkisi olmadığını iddia etti.

Başsavcılığın suçüstü hükümlerine göre işlem yaptığını anlatan Kundakçı, bunun için örgüt üyeliği kapsamında faaliyette bulunurken yakalanması gerektiğini ancak böyle bir durum olmadığı için hakkında suçüstü hükümleri uygulanamayacağını savundu.

Somut delil olmadan gözaltına alındığı iddiasında bulunan Kundakçı, bu nedenle yapılan tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Arama ve el koyma işlemlerinin de usule uygun yapılmadığını savunan Kundakçı, dijital materyallerin imajının alınmadığı iddiasını paylaştı.

Sanık Kundakçı, esas hakkındaki savunması için süre talebinde bulundu.

Kaçma şüphesinin olmadığını ileri süren Kundakçı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kundakçı'ya esasa ilişkin savunması için süre verilmesi ve duruşmanın 10 Mayıs'a bırakılması kararlaştırıldı.

Futbolda Şike Davası

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış birçok kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı. Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de "spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı.

Mesut Kundakçı'nın da üye olarak heyette yer aldığı Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onamıştı.

Yargıtay FETÖ'nün kurduğu kumpas davalarının ortaya çıkmasının ardından yeniden yapılan yargılama sonucu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın "Futbolda şike" davasından beraatine karar vermişti.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Zaman gazetesi yöneticileri, eski emniyet mensupları, soruşturmayı yürüten savcılar ile davaya bakan ilk derece mahkemesi hakimleri hakkında da dava açılmıştı.

Kaynak: AA