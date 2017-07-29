  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Futbolcu Bekir İrtegün serbest bırakıldı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İrtegün, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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Futbolcu Bekir İrtegün serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, futbolcu Bekir İrtegün, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan İrtegün, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İrtegün'ün, savcılık sorgusunun ardından hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan ve tebliğ edilen İrtegün, dün avukatıyla birlikte emniyete gelerek teslim olmuştu.

Etiketler: fetö, Bekir İrtegün
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