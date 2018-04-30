Futbol maçına eşek sırtında gidiyorlar

Gençler, Diyarbakır'ın Çermik ilçesiyle sınır olan boş araziyi futbol tutkuları için taşlardan arındırdı.

Etrafını çizdikleri sahada, tahtalarla kale direği oluşturan gençler, komşu yerleşim alanlarından gelen yaşıtlarıyla haftanın iki günü futbol maçı yapıyor.

Müsabakalar için evlerinde hazırlık yapan vatandaşlar, formalarını giyerek eşek sırtında futbol sahasının yolunu tutuyor. Yarım saat süren yolculuğun ardından sahaya ulaşan gençler, 90 dakika sahada ter döküyor.

Bölgenin coğrafi özelliği nedeniyle başka sosyal faaliyetleri olmayan gençler, bu şekilde spor yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Onların tek eğlencesi futbol

Gençlerden Ali Boynukara, tek eğlencelerinin futbol olduğunu söyledi.

Genellikle hayvancılıkla uğraştıklarını ve günün büyük bölümünü arazide geçirdiklerini anlatan Boynukara, "Fırsatını bulup haftada iki kez maça çıkıyoruz. Tek isteğimiz daha güzel bir saha" dedi.

Zülfikar Evcen de, genellikle keyifli ve maceralı bir yolculuk yaptıklarını, sadece kışın zorluk yaşadıklarını anlattı.

Futbolun kendileri için en büyük eğlence olduğunu söyleyen Evcen, gönül verdikleri futbol takımlarının formalarıyla toprak sahada mücadele ettiklerini dile getirdi.

Gençlerden Nevzat Polat bulundukları bölgede iki takım kuracak kadar genç olduğuna işaret ederek, "Normalde çevre köylerden arkadaşlarımız geliyor. Onları burada konuk ediyoruz. Yetkililerden isteğimiz köyümüzün yakınına bir saha yapılması veya sahamıza yolun gelmesidir" dedi.

Kaynak: AA