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Buradasınız : » » Furkan Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi

Furkan Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi

İstanbul'da 15 Temmuz 2017'de serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gün önce cesedine ulaşılan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verildi.

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Furkan Yıldırımın cenazesi toprağa verildi

İstanbul'da Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında, geçen yıl 15 Temmuz'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gün önce cesedine ulaşılan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından dün ailesine teslim edilen Yıldırım'ın cenazesi, Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyündeki baba evine getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra bir süre omuzlarda taşınan Yıldırım'ın cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Baba Memduh ve anne Kezban Yıldırım, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye, Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında, 15 Temmuz 2017 günü serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'ın bulunması için günlerce arama çalışması yapılmıştı. Beşiktaş'ta 3 gün önce denizden çıkarılan cesedin, Furkan Yıldırım'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: istanbul boğazı, furkan yıldırım
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