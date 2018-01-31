  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Furkan Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik dün operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün de vakfın faaliyette bulunması geçici olarak yasaklandı.

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Furkan Vakfının faaliyetleri geçici olarak men edildi

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

 Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." denildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına operasyon: 21 gözaltı

Adana, Elazığ ve Niğde'de yürütülen soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. Vakfın yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girilebildiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı, Alparslan Kuytul, Adana
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