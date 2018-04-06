Furkan Vakfı'na ait öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü” iddiasıyla 3 temsilciliği ve genel merkez binası mühürlenen Furkan Vakfı’yla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Polis, öğrencilerin kaldığı çok katlı 6 binanın vakfa ait olduğu ve yurt olarak kullanıldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda elde edilen bir bildiride, yurtların öğrenci evi gibi görünmesi için maddeler sıralandığı tespit edildi.

Bildiride, öğrencilerin yurt olarak kullanılan evlere toplu giriş yapmaması, servislerinden bir iki sokak ileride inilmesi, her ev için kira kontratı yapılması gibi sözde tedbirlerin yer aldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine Seyhan ilçesindeki 5 ve Çukurova ilçesindeki bir binayı, öğrencilerin boşaltmasının ardından ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri mühürledi. Zabıta ekiplerine polis de destek verdi.

3 milyon liradan fazla kayıt dışı para toplamışlar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı vermişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. Şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA