Furkan Vakfı operasyonda gözaltı sayısı 28 oldu

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Adana, Elazığ ve Niğde'de 30 Ocak'ta düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Yakalanan 2 zanlıdan biri olan Cemal K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında otomobilinin şüphe üzerine durduruldu. Bagajında vakfa ait dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, telefon, 38 CD, bin dergi, 850 dergi eki, 18 kitap ve 30 afiş ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Vakfa yönelik operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 26 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

Furkan Vakfı'na mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.

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Kaynak: AA