  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.79
    EURO 4.687
  • BIST 120177.52
    ALTIN 162.691
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına operasyon: 21 gözaltı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına operasyon: 21 gözaltı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına operasyon: 21 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma başlatıldı.

Operasyonda vakfın Adana'daki genel merkezinin de aralarında bulunduğu 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama yapılan yerler arasında vakfın Adana'daki 4, Elazığ'daki bir temsilciliğinin yanı sıra yöneticilerin evleri de bulunuyor.

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel merkezindeki ve diğer adreslerdeki aramaya çok sayıda özel harekat polisi katıldı.

Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul da gözaltına alındı

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon sırasında ekipler, caddede zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla bekledi.

Operasyon kapsamında aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 vakıf yöneticisi ve üyesinin gözaltına alındığı, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulduğu, belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkmıştı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik eleştirilerde bulunmuş, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA  

Etiketler: fetö, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER