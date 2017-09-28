  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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FSM'deki çalışmalar yoğunluğa neden oluyor

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde çalışmaları nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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FSMdeki çalışmalar yoğunluğa neden oluyor

Çalışma nedeniyle FSM Köprüsü'nde trafik her iki yönde birer şerit kapatılarak üçer şerit üzerinden sağlanırken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Köprüde, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi, burada da zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Çalışmaların 7 Kasım'da tamamlanacak şekilde planlandığı, çalışmaların bu tarihten önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf edileceği belirtiliyor.

TAK'ların altından 4 şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanacak.

Etiketler: fatih sultan mehmet köprüsü, fsm, istanbul trafiği
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