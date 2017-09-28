FSM'deki çalışmalar yoğunluğa neden oluyor

Çalışma nedeniyle FSM Köprüsü'nde trafik her iki yönde birer şerit kapatılarak üçer şerit üzerinden sağlanırken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Köprüde, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi, burada da zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Çalışmaların 7 Kasım'da tamamlanacak şekilde planlandığı, çalışmaların bu tarihten önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf edileceği belirtiliyor.

TAK'ların altından 4 şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanacak.