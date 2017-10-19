FSM'deki çalışmalar tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar planlanandan 20 gün önce bitiridi. Köprü bugün saat 18.00'de trafiğe açılacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki TAK kurulum çalışmaları tamamlandı. 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz. 20 Kasım 2017 tarihinde saat 22:00'de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır" dedi." dedi.

Bakan Arslan açıklamasında, "Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir. Kurulum çalışmalarını anlayışla karşıladıkları için İstanbullu vatandaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyorum. Özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

