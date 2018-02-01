FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında ara karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın ara kararında, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Duruşmada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, 15 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.

Esas hakkındaki savunmalarını yapmak üzere sanıklara ve sanık avukatlarına ek süre verilmesine karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın sırasıyla 2, 3, 4, 5 ve 6 Nisan'da Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

AA