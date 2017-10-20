FSM Köprüsü'nün kapatılması davası 2 Ocak 2018'de görülecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması ilişkin 15'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, 15 tutuklu sanık ve avukatlarının tahliye talepleri alındı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmanın 2 Ocak 2018'de yapılmasını kararlaştırdı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olaylar çıkmış, 3 kişi şehit olmuş, 49 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA