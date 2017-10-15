FSM Köprüsü'nü kapatan darbeci sanıklar adalete hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 15'i tutuklu 61 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 574 sayfalık iddianame kapsamında açılan davada sanıklar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan binada yapılan büyük duruşma salonunda yargılanacak.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer verildi.

Üç vatandaş şehit edildi

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı’ın hayatını kaybettiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatıldı.

Köprüde bulunan maktullerden Hasan Kaya'yı sanıklardan Yarbay Adnan Uygun'un, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in, kullandığı aracın tankla ezilmesi sonucunu hayatını kaybettiği belirtilen Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü öne sürüldü.

Altı kişiye dörder, 55 kişiye ise üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İddianamede, tutuklu sanık Yarbay Adnan Uygun'un, "Anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 ila 15, "40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 690 yıl ila bin 60 yıla ve "silahla kasten yaralama” suçundan da 6 ila 18 yıl olmak üzere toplam 703 yıl 6 ay ile bin 93 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz için de aynı suçlardan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakcı ve Murat Berkmen'in de yine dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından da 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Caner Omay, Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun'un, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk'ün de benzer şekilde üçer kez ağırlaştırılmış ve 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörüldü.

İddianamede, 45 sanığın da, "darbeye teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan ise 7,5 ila 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.

Önlemler ve duruşma

Bu arada, Mahkeme Heyetinin kararı doğrultusunda, yarın duruşma salonu içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıkların da duruşmaya gelmesi için tebligat çıkardı.

Duruşmada öncelikle sanıklar hakkındaki suçlamalar okunacak, ardından rütbeye göre savunmalar alınacak.