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Buradasınız : » » FSM köprüsünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

FSM köprüsünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Köprüde, Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'lar tesis edilmesi çalışmaları devam ediyor.

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FSM köprüsünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'ların tesis edilmesi çalışmaları devam ediyor.

Çalışma nedeniyle FSM Köprüsü'nde trafik her iki yönde birer şerit kapatılarak üçer şerit üzerinden sağlanıyor.

Zaman zaman trafik yoğunluğuna neden olan çalışmalar nedeniyle özellikle sabah saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Çalışmaların 7 Kasım'da tamamlanacak şekilde planlandığı, çalışmaların bu tarihten önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf edileceği belirtiliyor.

Çalışmalar süresince trafik akışı, her iki yönde birer şerit kapatılarak üçer şerit üzerinden sağlanacak.

TAK'ların altından 4 şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmaların tamamlanacak ve yol trafiğe açılacak.

Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan mağdur olmamaları için sürücülere alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri) kullanmaları öneriliyor.

Çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacağı ve trafik işaretlemeleri yapılacağı, sürücülerin de yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

Etiketler: trafik yoğunluğu, tak çalışması, Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönü
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