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FSM Köprüsü'nde Azerbaycan renkleri

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağının rengiyle aydınlatıldı.

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Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor. 100. Yıl kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı.

Azerbaycan'ın 100. Yılını kutlaması dolayısıyla İstanbul'da da kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında saat 21.00'dan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Azerbaycan bayrağının renkleri olan Yeşil, Kırmızı ve Mavi renk ile ışıklandırıldı. Işıklandırmayla köprüde görsel şölen oluştu.

Dün yapılan ışıklandırmanın bugün sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar ve Azerbaycan vatandaşları, köprünün altına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.  

Kaynak: DHA

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