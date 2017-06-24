  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » FSM Köprüsü istikametinin yoğunluğu böyle görüntülendi...

FSM Köprüsü istikametinin yoğunluğu böyle görüntülendi...

Ramazan Bayramı'nı şehir dışından geçirmek isteyen vatandaşların, Seyrantepe mevki Fatih Sultan Mehmet istikametinde oluşturduğu yoğun trafik Cuma günü havadan görüntülendi.

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FSM Köprüsü istikametinin yoğunluğu böyle görüntülendi...

Etiketler: FSM köprüsü, bayram trafiği
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