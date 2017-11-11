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Freni boşalan tır 25 kilometre kontrolsüz ilerledi

Erzincan'da freni boşalan tır 25 kilometre kontrolsüz şekilde seyretti. En sonunda şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

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Freni boşalan tır 25 kilometre kontrolsüz ilerledi

Erzincan'da Yavuz Saymaz'ın (41) kullandığı 34 RS 4208 plakalı çimento ve saç yüklü tırın Erzincan - Sivas karayolunda Sakaltutan geçidinden inerken frenleri boşaldı.

Vites küçülterek hızını azaltmaya çalışan sürücü Yavuz Saymaz, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi.

Polis de tırın geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alıp aracı takibe başladı.

Freni boşalmış halde 25 kilometre seyreden tır, Heybeli Köyü Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Tırın sürücüsü Saymaz ile yanındaki Niyazi Atagül (40) ve Bircan Yaşar Mazlum (35) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saymaz ile Atagül'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: erzincan, tır, fren
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