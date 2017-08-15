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Fransa'daki saldırıları planlayan DEAŞ'lının akrabası İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Mehdi A'nın bir akrabasının, 2015'te Fransa'da 6 noktaya düzenlenen terör saldırılarını planlayan kişi olduğu bildirildi.

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Fransadaki saldırıları planlayan DEAŞlının akrabası İstanbulda yakalandı

İstanbul'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Mehdi A'nın bir akrabasının, 2015'te Fransa'da 6 noktaya düzenlenen terör saldırılarını planlayan kişi olduğu bildirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te düzenlenen operasyonda yakalanan Fas asıllı Belçika vatandaşı Mehdi A'nın emniyetteki işlemleri sürerken, Fas asıllı Belçika vatandaşı olan eşi Amina Z'nin de gözaltında olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı sorgulama ve araştırma sonucunda, Mehdi A, eşi Amina Z. ve 11 yaşındaki kızlarının 3 yıl önce Belçika'dan Suriye'ye gittikleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında kaldıkları, geçen yıl bir kızlarının daha dünyaya geldiği ve yaklaşık iki hafta önce kaçak yollarla Türkiye'ye geçip İstanbul'a geldikleri belirlendi.

İleri derecede şeker hastası olduğu öğrenilen Mehdi A'nın, eşi ve 2 çocuğunu pasaport çıkarmaları için Belçika Başkonsolosluğu'na gönderdiği, kendisinin Fatih'te bir adreste saklanmaya başladığı tespit edildiği aktarıldı.

İnterpol tarafından aranıyorlar
İstanbul polisinin yaptığı çalışma sonucunda, adresi belirlenen Mehdi A'nın Fatih'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, eşinin de konsolosluk görevlileri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Polisin araştırmasında, terör örgütü DEAŞ üyesi Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Mehdi A'nın bir akrabasının, 2015 yılında Fransa'da 6 noktaya düzenlenen terör saldırılarını planlayan kişi olduğu ve saldırıların ardından Belçika'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildiği öğrenildi.

Mehdi A. ile Fas asıllı Belçika vatandaşı olan eşi Amina Z'nin İnterpol tarafından terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla arandıkları kaydedildi.

Etiketler: fransa, DEAŞ, İstanbul, terör
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