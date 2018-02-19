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Buradasınız : » » Ağrı’da hamile kadını hastaneye yetiştirme operasyonu

Ağrı’da hamile kadını hastaneye yetiştirme operasyonu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Hacihalit köyünde rahatsızlanan hamile kadın, sağlık ekiplerinin 5 saat süren uğraşıyla hastaneye ulaştırıldı

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Ağrıda hamile kadını hastaneye yetiştirme operasyonu

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Hacihalit köyünde yaşayan 19 yaşındaki hamile Nazlı Arslan, rahatsızlandı.

Arslan’ın durumunun ağırlaşması üzerine ailesi 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım istedi.

Ağrı’da bir ambulans, bir UMKE aracı, kamyon, bir trak (kar üstü araç) ile 7 personel, bölgeye hareket etti. Taşkesen köyü mevkisine giden ekip, buradan 6 kilometre uzaklıktaki Hacihalit köyüne paletli ambulansla devam etti. Köye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını paletli ambulansla Taşkesen köyüne getirdi.

Buradan normal ambulansa alınan Arslan, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda Diyadin Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Arslan’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: hamile, diyadin, ağrı
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