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Foça'da gemi yangını: 1 asker şehit

İzmir'in Foça ilçesinde, askeri gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 askerden biri şehit oldu.

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Foçada gemi yangını: 1 asker şehit

İzmir'in Foça ilçesinde, askeri gemide çıkan yangında dumandan etkilenen Deniz Er Hüseyin Karaca (20) şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Foça Deniz Üssü'ndeki gemide çıkan yangında dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırılan 4 askerden biri olan Deniz Er Hüseyin Karaca, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hüseyin Karaca'nın Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde oturan ailesi acı haberi alarak, İzmir'e gitti.

Karaca'nın cenazesinin, Foça'da yapılacak askeri törenin ardından, yarın Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler: izmir, foça, askeri gemi, foça yangın
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