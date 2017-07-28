  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.151
  • BIST 107699.72
    ALTIN 144.071
Buradasınız : » » Fırtınanın devirdiği çınar yerine dikildi

Fırtınanın devirdiği çınar yerine dikildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle Çengelköy'de devrilen çınar ağacı eski yerine dikildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fırtınanın devirdiği çınar yerine dikildi

Çengelköy'deki İskele Meydanı'nda devrilen tarihi çınar ağacına, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince iş makineleri ve vinç yardımıyla müdahale edildi.

Daha sonra ağacın dalları budanarak ağırlığı azaltıldı. Ayrıca ağaç kökünün koptuğu toprak kısım genişletildi ve derinleştirildi.

Ardından mantar ve kök tedavisi yapılan tarihi çınar ağacı, buraya getirilen verimli toprağın ağacın genişletilen kök kısmına dökülmesinin ardından vinç yardımıyla eski yerine yeniden dikildi.

Çalışmaları güvenlik amaçlı çekilen şeridin ardından izleyen vatandaşlar bu anı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Etiketler: Fırtına
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER