Fırtınanın devirdiği çınar yerine dikildi

Çengelköy'deki İskele Meydanı'nda devrilen tarihi çınar ağacına, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince iş makineleri ve vinç yardımıyla müdahale edildi.

Daha sonra ağacın dalları budanarak ağırlığı azaltıldı. Ayrıca ağaç kökünün koptuğu toprak kısım genişletildi ve derinleştirildi.

Ardından mantar ve kök tedavisi yapılan tarihi çınar ağacı, buraya getirilen verimli toprağın ağacın genişletilen kök kısmına dökülmesinin ardından vinç yardımıyla eski yerine yeniden dikildi.

Çalışmaları güvenlik amaçlı çekilen şeridin ardından izleyen vatandaşlar bu anı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.