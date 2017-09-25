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Fırtına nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesi açıklarında, fırtına nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişiden biri kayboldu, 2'si kurtarıldı.

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Fırtına nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesi açıklarında, fırtına nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişiden biri kayboldu, 2'si kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Saralkent mevkisinden balıkçı teknesiyle denize açılan Osman Aydın (26) ile Oğuzhan (13) ve Yılmaz Balcı (48) fırtınaya yakalandı.

Bir süre sonra alabora olan tekne sulara gömüldü.

Olaya tanık olan çevredeki bir kafenin sahibi, teknesiyle denize açılıp, bidona tutunan Oğuzhan Balcı ve Osman Aydın'ı kurtardı.

Yalova Deniz Polisi ve arama kurtarma ekipleri, kaybolan Yılmaz Balcı'nın bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen Yılmaz Balcı'nın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Etiketler: Yalova, Fırtına, alabora
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