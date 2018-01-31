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Fırından ekmek almaya indi, saniyeler içinde otomobili çalındı

Ekmek almak için gittiği fırının önüne aracını park eden bir vatandaş, otomobilin kapısını açık bırakınca, lüks otomobili saniyeler içinde çalındı.

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Fırından ekmek almaya indi, saniyeler içinde otomobili çalındı

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Ümraniye'de bir fırının önünde meydana geldi.

Ekmek almak için gittiği fırının önünde aracından inen Orhan Aksoy, otomobilinin kapısını kilitlemeyi unutunca, hazırda bekleyen bir hırsızlık çetesi tarafından saniyeler içinde çalındı.

Hırsızın lüks otomobili saniyeler içinde çaldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tesadüf eseri olay yerinden geçen Orhan Aksoy’un eşi durumu fark ederek, aracın peşinden koştu. O esnada lüks otomobili çalıştırarak sırra kadem basan hırsız bu kadarına da pes dedirtti.

Lüks otomobilin çalınma anı kameralara saniye saniye yansıdı

Görüntülerde, araç sahibinin otomobilinden inerek fırına girdiği ve karşı yoldaki hırsızlık çetesinin durumu fark ederek hareke geçtiği görülüyor. Karşı yoldan geçen araçtan inen çete üyesinin saniyeler içerisinde, kapısı açık unutulan otomobile binerek kayıplara karışıyor.

Otomobilini çalanlardan şikayetçi olan Orhan Aksoy, aracını tüm aramalara rağmen bulamadıklarını, polisinde aracı aradığını ancak gasp çetesinin aracını parçalamasından endişe ettiğini ve tüm belgelerinin araç içerisinde olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler: otomobil hırsızlığı, İstanbul, güvenlik kamerası
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