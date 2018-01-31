  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.235
    EURO 5.061
  • BIST 102599.22
    ALTIN 178.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fırından 4 kişinin cesedi çıktı

Fırından 4 kişinin cesedi çıktı

İstanbul Başakşehir'de bir fırında ikisi yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fırından 4 kişinin cesedi çıktı

Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan fırına giren çalışanlar, Adem Porsuk (24), kardeşi Oktay Porsuk (17), Suriye uyruklu Agıl Resıd (19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ölen şahısların fırında çalışıp buradaki yatakhanede kaldıkları ileri sürüldü.

Öte yandan fırının sahipleri R.Y. ve O.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fırın, ceset
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER