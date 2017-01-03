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Fırat Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Fırat Üniversitesi'nde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 öğretim görevlisi hakkında ihraç kararı verildi.

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Fırat Üniversitesinde FETÖ operasyonu

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 5 öğretim görevlisi ihraç edildi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi'nde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 öğretim görevlisi hakkında ihraç kararı verildi.

İhraç edilen öğretim görevlileri arasında, bir sınavda sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun'un da bulunduğu öğrenildi. AA

Etiketler: fetö, Elazığ, Fırat Üniversitesi
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