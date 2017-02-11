Fırat Kalkanı'nda yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Önceki gün El Bab'da yaralanarak Gaziantep'e getirilen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Atalay, tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Atalay'ın şehadet haberi, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyünde yaşayan ailesine Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince verildi.
Tunceli'de görevliyken Suriye'ye giden şehit Atalay'ın bekar olduğu, 2'si kız 3 kardeşi bulunduğu belirtildi.