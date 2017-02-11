  • 12 ŞUBAT 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Açık
Açık
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » Fırat Kalkanı'nda yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı'nda yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Atalay, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit düştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fırat Kalkanında yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Önceki gün El Bab'da yaralanarak Gaziantep'e getirilen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Atalay, tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atalay'ın şehadet haberi, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyünde yaşayan ailesine Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince verildi.

Tunceli'de görevliyken Suriye'ye giden şehit Atalay'ın bekar olduğu, 2'si kız 3 kardeşi bulunduğu belirtildi. 

Etiketler: yaralı asker, şehit, sedat atalay, fırat kalkanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER