Fırat Kalkanı'nda 23 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatının 171'inci gününde 165 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş altına alınırken 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında sürdürülen operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatının 171'inci gününde 165 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş altına alınırken 23 terörist etkisiz hale getirildi.