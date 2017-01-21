Fırat Kalkanı şehitlerine veda

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Topal için Pendik'deki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, garnizon komutanları ile şehidin annesi Hatice Topal, babası Salih Topal ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz öncesi cami içerisinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit Topal'ın naaşı, törenin ardından Samandıra Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın memleketinde toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın (24) cenazesi memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye getirildi. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Bakan Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde defnedildi.

Törende şehidin babası Hüseyin ve annesi Hatime Bakır ile kız kardeşleri Nazife Küçükkaya ile Habibe Bakır ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Buğlem Naz, dayısının Türk bayrağıyla sarılı tabutunu okşayarak, üzerine karanfil koydu.

Bu sırada, şehidin kız kardeşi Nazife Küçükkaya, "Benim yavrum çok güzel yere gitti. Şehit olmayı çok istiyordun, şehit oldun, mutlu musun? Oğlumuzu rahat bırakalım, rahat uyusun. Onu rahatsız etmeyelim." diyerek sarıldığı annesi ve kız kardeşini tabutun başından uzaklaştırdı.

Şehidin cenazesi, Pınarönü köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.