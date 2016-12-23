Fırat Kalkanı şehitleri uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca'nın cenazesi, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katıldığı törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Karaca'nın Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan naaşı, konvoy eşliğinde Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan babaevine getirilerek burada helallik alındı.

Daha sonra Mimar Sinan Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

İl Müftü Yardımcısı Davut Polat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.

Bursa şehitlerini uğurladı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir de Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için Mihraplı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin komando beresini takan anne Fadime Demir, oğlunun fotoğrafını taşıdı. Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak da Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Orhan Bey Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlikte duaların ardından şehidin öz geçmişi okundu, saygı atışı yapıldı. Bakan Işık, Türk bayrağını ve şehidin fotoğrafını, baba Hasan Albayrak'a verdi.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden annesinin de Orhangazi Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

Şehit Yalçın son yolculuğuna Tokat'ta uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkez Cami'ye getirildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Yalçın'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Zeyid Aslan, Celil Göçer ve Yusuf Beyazıt, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri'nin 2 şehidi

Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik için Kayseri'de tören düzenlendi.

Şehit Kökkaya ve Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası morgundan alındıktan sonra helallik alınması için konvoy eşliğinde evlerine götürüldü.Mehmet Kökkaya'nın (28) merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki evinin önünde dua edildi ve helallik alındı.

Törene, şehitlerin aileleri, yakınları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan naaşları, Garnizon Şehitliği'ne kadar taşındı. Kökkaya ve Çelik'in cenazeleri, burada yan yana toprağa verildi.

Antalyalı şehit Kepez'de uğurlandı

Şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz için Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Hacı Ali Uyaroğlu Cami'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Yılmaz'ın naaşı Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.Şehit Ali Yılmaz'ın nişanlısı Emine Zengin ile 19 Mayıs 2017'de evlenmek için nikah tarihi aldıkları öğrenildi.

Samsun'da şehit için tören

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye götürüldü. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Cuma namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Karslı şehide veda

Şehit Astsubay Çavuş Ömercan Yekebağcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şehidin yakınları askeri ve mülki erkanın katıldığı cenaze töreniyle memleketi Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli şehidine son görev

Şehit Jandarma Astsubay Göktan Özüpek, memleketi Kırklareli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi Kırıkkale Hızırbey Camii'ne götürüldü. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.Törene, ailesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Mustafa Barut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Emniyet Müdürü Erkin Adalar il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ şehidini toprağa verdi

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.

Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile ve AKUT gönüllüsü olan şehidin cenazesi için İzmir'den gelen AKUT gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Durak Yozgat'ta toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın (29) cenazesi, memleketi Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyüne getirildi.

Köy meydanında cuma namazı sonrası şehit için tören düzenlendi. Tören öncesi, şehidin babası Kemal Durak, şehidin kız kardeşi Mercan Kaplan ve şehidin sözlüsü Emine İpek, tabuta sarılarak ağladı.

Şehitin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Elazığ da şehidine ağladı

Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın cenazesi, Elazığ İzzetpaşa Camisi'ne getirildi.

Şehit Pınar'ın "bordo beresi" yakınları tarafından tabutun üzerine bırakıldı. Cenazede şehidin babası Muzaffer, kardeşleri Ömer ve İbrahim Efe Pınar, güçlükle ayakta durdu.

İl Müftüsü Peyami Güngör'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi.

Top arabasına kadar meslektaşlarının omuzlarında götürülen şehidin cenazesi, bir süre de tören mangası eşliğinde top arabasında taşındı.

Şehit Pınar'ın cenazesi, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Konya'da şehide son görev

Uzman Çavuş Burak Boz’un cenazesi de düzenlenen törenin ardından Konya'da toprağa verildi.