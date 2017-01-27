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Fırat Kalkanı şehidi için tören düzenlendi

El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çalışkancı için Gaziantep'te tören düzenlendi.

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Fırat Kalkanı şehidi için tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderildi.

Şehit Çalışkancı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alınarak, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında düzenlenen törene Vali Vekili Halil Uyumaz, Vali Yardımcısı Turgay Ergün, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Cantenar, şehidin yakınları ve ilgililer katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı, askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine gönderildi.

Etiketler: El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesi, DEAŞ, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çalışkancı, Gaziantep
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