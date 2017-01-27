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Fırat Kalkanı şehidi Çalışkancı Ordu'da toprağa verildi

El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çalışkancı memleketi Ordu'da toprağa verildi.

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Fırat Kalkanı şehidi Çalışkancı Orduda toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderildi.

Şehit Çalışkancı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alınarak, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında düzenlenen törene Vali Vekili Halil Uyumaz, Vali Yardımcısı Turgay Ergün, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Cantenar, şehidin yakınları ve ilgililer katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı, askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine gönderildi.

Şehit Çalışkancı Ordu'da toprağa verildi 

Şehit Çalışkancı'nın (25) naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Bu sırada, anne Nerman ve baba Ahmet Ali Çalışkancı ile şehidin bazı yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorluk yaşayan anne Çalışkancı'ya sağlık görevlileri müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla şehidin cenazesi, Fatsa Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bahçeler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çalışkancı, Gaziantep, El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesi, DEAŞ
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