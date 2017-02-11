  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

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Fırat Kalkanı Harekatında bir asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada bir askerin şehit düştüğü, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada bir asker şehit edildi, bir asker yaralandı.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, şu an itibarıyla bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler: fırat kalkanı harekatı, El Bab, DEAŞ
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