Fırat Çakıroğlu'nun katilinin cezası artırıldı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Ege Üniversitesi (EÜ) öğrenciesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, terör örgütü PKK üyeliğinden sanığa verilen 15 yıl hapis cezasını kaldırarak, Semo'ya "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Semo hakkında verdiği "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapis cezası kararı, Çakıroğlu'nun ve sanık avukatları ile iddia makamı tarafından temyiz edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Semo ve avukatı katıldı.

Daire, Yargıtay yolu açık olmak üzere, Semo'ya verilen "Kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, yerel mahkemenin "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından 15 yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin kararını kaldırarak, sanığın, "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

Daire, kararında, "Semo hakkında her ne kadar yasa dışı PKK-KONGRA/GEL terör örgütüne üye olmamakla örgüt adına suç işlemek suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik vahim eylem niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302/1. maddesi (Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak) gereğince suçun işleniş şekli, ortaya çıkan tehlikenin büyüklüğü, sanığın suç kastının yoğunluğu ile suç sebep ve saikleri dikkate alınarak taktiren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Dairenin, diğer sanıklar hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarının onanıp onanmayacağına daha sonra karar verileceği öğrenildi.

Çakıroğlu ailesinin avukatlarından Banu Seda Akyüz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararı olumlu bulduklarını dile getirerek, "Biz İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama boyunca sanığın terörist olduğunu söylüyorduk. İstinaf mahkemesi bu kararıyla bizim söylediklerimizi tescillemiş oldu." ifadelerini kullandı.

Olay

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, hazırladığı iddianamede, sanık Nurullah Semo hakkında "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz 31 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.

Yargılama sonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz 2017'deki karar duruşmasında, Semo'nun "kasten adam öldürmek", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan İsmail Bedir'in yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Sezgin Yılmaz'ın yaralama suçundan 3 yıl 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz yargılanan diğer sanıkların ise beraatini kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA