Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fırat Anlı ve Abdullah Bal'ın yargılandığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı, 14 Temmuz'da görülen duruşmada Anlı ve Bal'ın tahliye edilmesine ilişkin 'yasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle üst mahkemeye itiraz etti.

İtirazı değerlendiren 9. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin Anlı ve Bal hakkında verdiği tahliye kararına karşı yapılan itirazı kabul etti.

Mahkeme, Anlı ve Bal'ın "üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması", "suçun vasıf ve mahiyeti", "mevcut delil durumu ile kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle haklarında "yakalama emri" çıkartılmasına karar verdi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İddianamede, Anlı hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü propagandası yapmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme" suçlarından da 31,5 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 50 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından yargılanıyor.