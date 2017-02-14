  • 14 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.874
  • BIST 87941.97
    ALTIN 144.652
Buradasınız : » » Firari hükümlü operasyonla yakalandı

Firari hükümlü operasyonla yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Firari hükümlü operasyonla yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri S.Ç'nin Yeni Şehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan S.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: hatay, İskenderun, firari hükümlü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER