  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.744
    EURO 4.685
  • BIST 119148.02
    ALTIN 162.312
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Firari hükümlü müdavimi olduğu kafeye gidince yakalandı

Firari hükümlü müdavimi olduğu kafeye gidince yakalandı

Adana'da 16 ayrı suçtan hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sürekli gittiği belirlenen kafede yakalanarak cezaevine gönderildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Firari hükümlü müdavimi olduğu kafeye gidince yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alınması ve bulundurulması", "silahlı yağma", "hırsızlık" ve "tehdit" gibi 16 suçtan 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari Emrah Akdeniz'in merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeye sürekli gittiğini belirledi.

Kafeyi 3 gün boyunca takibe alan ekipler, firari Akdeniz'i iş yerine girmesiyle yakaladı.

Emniyete götürülen Akdeniz, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, firari, cezaevi, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER