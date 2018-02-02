Firari hükümlü müdavimi olduğu kafeye gidince yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alınması ve bulundurulması", "silahlı yağma", "hırsızlık" ve "tehdit" gibi 16 suçtan 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari Emrah Akdeniz'in merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeye sürekli gittiğini belirledi.

Kafeyi 3 gün boyunca takibe alan ekipler, firari Akdeniz'i iş yerine girmesiyle yakaladı.

Emniyete götürülen Akdeniz, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA