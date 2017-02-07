Firari FETÖ'cü 6 ay sonra yakalandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 aydır aranan firari zanlı yakalandı.
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada, ticaretle uğraşan ve FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilçeden ayrılan Ö.K'nin geri döndüğü bilgisi üzerine polis operasyon düzenledi.
Ö.K, emniyet güçlerince ilçedeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.