Firari FETÖ zanlısı yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütle bağlantılı dershanede öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin Kaman'da saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ömerkahya köyünde saklandığı belirlenen E.R.A, babasına ait eski evde yakalandı.

Kayseri'de örgütle bağlantısı bulunan ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kapatılan dershanelerde görev yaptığı belirlenen E.R.A. hakkında "örgüte üye olmak, örgüte kazanç ve destek sağlamak" suçlarından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.