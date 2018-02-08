  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Firari FETÖ zanlısı eski dekan yakalandı

Firari FETÖ zanlısı eski dekan yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski dekan Zonguldak'ta gözaltına alındı.

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Firari FETÖ zanlısı eski dekan yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak ve finans sağlama" suçlamasıyla aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ş'yi Zonguldak'ta gözaltına aldı.

Kayınbabasının evinde gözaltına alınan zanlı Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, kayseri, FETÖ operasyonu, fetö, dekan
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