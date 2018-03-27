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Firari FETÖ yöneticisi sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'nün Kayseri'deki dershanelerinden sorumlu olduğu iddia edilen zanlı, İzmir'de sahte kimlikle yakalandı.

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Firari FETÖ yöneticisi sahte kimlikle yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Yavuz K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İzmir'de gözaltına alındı.

Örgütün Kayseri'deki dershanelerinden sorumlu olduğu, örgüte ait şirketleri yönettiği, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kaydı bulunduğu, iş adamları ve öğretmenlerin örgüt adına yurt dışı seyahatlerini organize ettiği öne sürülen zanlının üzerinden sahte kimlik çıktı.

Kayseri'ye götürülen Yavuz K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri, izmir, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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