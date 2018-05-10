Firari FETÖ savcısı Öz, tüm dava dosyalarını çoğaltarak 5 kişiye dağıtmış

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ek ifadede özellikle firari Zekeriya Öz hakkında dikkati çekici bilgiler yer aldı.

İtiraflarda bulunan M.K, ifadesinde, Öz'ün liseden sınıf arkadaşı olduğunu ve savcı olduktan sonra da zaman zaman görüştüklerini belirterek, "Sanırım üniversite yıllarında örgüt toplantılarına gitmiş. Zekeriya Öz'ün Ergenekon savcılığı yaptığı dönemde örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından bir teşbih ile kendisini cesaretinden dolayı tebrik ve dua ettiğini söylediğini duydum. Savcı olmadan önce serbest ticaret yaptığını hatta bu esnada esnaf mütevelli toplantılarına katıldığını duydum." dedi.

Lüks villadaki tatil

M.K, firari Akın İpek'in sahibi olduğu Muğla'nın Datça ilçesindeki bir otelde tatil yaparken Öz'le karşılaştığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Muğla'nın Datça ilçesinde Akın İpek'in sahibi olduğu otelde tatil yaparken Zekeriya Öz'ün oraya bir müteahhit iş adamıyla birlikte geldiklerini gördüm. Zekeriya Öz gibi sabit maaşı olan bir savcının günlüğü 4 bin lira olan bir villada (otel bünyesinde lüks villa) 10 günlük tatile gelmesi bende şüphe uyandırdı. Kendisi her ne kadar 'Memur indirimi alarak konaklama ücretini kendim karşıladım' dese de bana pek inandırıcı gelmedi. Beraber geldikleri iş adamının adı, Zekeriya Öz'ün Dubai gezisiyle ilgili yürütülen soruşturmada da geçmişti."

17-25 Aralık süreci belgeleri

M.K, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından 2-3 ay sonra İstanbul'da iş icabı kaldığı bir akşam Zekeriya Öz'le tavla oynadıklarını belirterek, "Oradan ayrılırken yalnız kaldığımız bir ortamda ben kendisine 'Bu işten Fetullah Gülen'in haberi oldu mu?' diye sorduğumda bana 'Bu işin ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilsin' diye haber geldiğini söylemişti." dedi.

"Flash diskleri çoğaltarak 5 kişiye dağıttı"

Öz'ün açığa alınmasından sonra yaptığı başka bir görüşmeden de bahseden M.K, şunları kaydetti:

"Ayrıca yine önemli bulunduğum bir konu ise 17-25 Aralık 2013 sonrasında kendisi açığa alındıktan sonra yapmış olduğumuz bir görüşmede, şu ana kadar yürüttüğü bütün soruşturmalara ait tüm dosyaların bir flash diskte kayıtlı olduğunu söyledi. Bu flash disklerin çoğaltılarak 5 kişiye dağıtıldığını, bunların bir tanesinin kendisinde, bir tanesinin de kendisinin bildiği bir şahısta olduğunu, diğer üç tanesinin ise kimde olduğunu bilmediğini söylemişti."

"Babasının Almanya'da olduğunu söyledi"

M.K, Zekeriya Öz yurt dışına firar ettikten 6-7 ay sonra Öz'ün oğlunun kendisini ziyarete geldiğini belirtti.

"Avukatlık stajını bitirdiğini ve kendisine İstanbul'da avukatlık ofisi açtığını, İstanbul'da bir davam olursa kendisine vermemi rica etti ve bana sorum üzerine babasının Almanya'da olduğunu söyledi."

Kaynak: AA