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Buradasınız : » » Firari eski savcı Kansız'ın ByLock mesajlarına ulaşıldı

Firari eski savcı Kansız'ın ByLock mesajlarına ulaşıldı

Firari eski savcı Cihan Kansız'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a 326 kez giriş yaptığı tespit edildi.

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Firari eski savcı Kansızın ByLock mesajlarına ulaşıldı

Bir dönem "Ergenekon" soruşturmasını da yürüten ve 2015'te yurt dışına kaçan eski İstanbul Başsavcıvekili firari Cihan Kansız'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock verileri ve mesajlarına ulaşıldı.

ByLock'a, "Alpo3453" kullanıcı adıyla giren Kansız, sistem üzerinden 375 mesaj aldı, 358 ileti gönderdi.

Sisteme 326 kez giriş yapan Kansız'ın arkadaş listesinde ise aralarında firari eski hakim ve savcıların da bulunduğu FETÖ mensupları yer aldı.

Seçen ve Haşıloğlu da listede

Kansız'ın arkadaş listesinde eski hakimler Mehmet Karababa, Kazım Kahyaoğlu, Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Fikret Seçen'in de bulunduğu belirlendi.

Firari savcı Kansız, eski hakim Karababa'yı ByLock listesine "Kutay Bey" ismiyle kaydetti.

ByLock içeriklerinde Kansız, Belçika'ya kaçtıktan sonra kısa bir süre sisteme giriş yaparak "Yiğit Avrupa" olarak kaydettiği kişiyle pasaport ve vize konularında yaşadıklarını görüştü.

Türkiye'de, Belçika'da olduğunun bilinmediğini ifade eden Kansız, aynı kişiye gönderdiği mesajda, Paris, İsviçre ve Hollanda'da yaşadığının zannedildiğini bildirdi.

"Otelin bir katını kapatacağız" mesajı

Yurt dışında bulunduğu sırada Ocak 2016'da eski hakim Karababa ile sistem üzerinden mesajlaşan Kansız, ailesinin pasaport başvurusunda bulunduğunu anlattı.

Ailesini yanına aldırmayı düşündüğünü ifade eden Kansız, "Kimseye söyleme. Siz de gelebilseniz ne iyi olurdu. Güzel bir yerde otelin bir katını kapatacağız." mesajını yazdı.

Karababa ise Kansız'ın bu mesajının ardından "Evde tedirgin yatmak ayrı bir işkence." yazdı.

Telefon güvenliği için özel mesaj

Kansız, bazı firarilerin Türkiye'ye dönmek istediğini, kendisinin ise geri dönüşü düşünmediğini belirtti.

Firari savcı Kansız'a gönderilen başka bir mesajda ise telefon güvenliği konusunda bilgiler yer aldı. Mesajda, gönderilen programın yüklenmesi istenerek, "Herhangi sıkıntılı bir durumda telefonunun şifresini açmaya çalıştıklarında 4 defa yanlış yapılınca fabrika ayarlarına geri dönülecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, fetö, ergenekon, cihan kansız, bylock
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