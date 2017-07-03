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Firari eski hakim saklandığı köyde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski hakim, saklandığı köyde yakalandı.

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Firari eski hakim saklandığı köyde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski hakim, saklandığı köyde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen hakim Özgür Kuru'nun İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde saklandığını belirledi.

Köydeki bir evde yakalanan Kuru, işlemlerinin ardından İpsala Cumhuriyet Savcılığınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamca tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Bu arada, Kuru'nun yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu öğrenildi.

Etiketler: terör örgütü, PDY, firari hakim, fetö
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